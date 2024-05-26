Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на кінець доби найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський та Харківський
Про це він повідомив 26 травня у Telegram.
Зазначається, що президент у неділю провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"За цей день найбільш гарячий напрямок - Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати", - заявив Зеленський.
Натомість українські захисники продовжують стримувати російський тиск і доводити, що стійкість нашого народу. Він додав, що "сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні".
- 24 травня Міністерство оборони Британії повідомило, що упродовж останнього тижня під час наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія задіяла підрозділи підконтрольного Міноборони РФ Африканського корпусу разом із регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм Z".
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