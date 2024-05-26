Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Про це він повідомив 26 травня у Telegram.

Зазначається, що президент у неділю провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"За цей день найбільш гарячий напрямок - Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати", - заявив Зеленський.

Натомість українські захисники продовжують стримувати російський тиск і доводити, що стійкість нашого народу. Він додав, що "сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні".