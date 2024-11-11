Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії новий пакет військової допомоги

Про це він поінформував у телеграмі.

"Вдячний Естонії та її людям за новий військовий пакет допомоги перед зимою, значну підтримку з початку повномасштабної війни та лідерство у виділенні 0,25 % ВВП країни на наші військові потреби", - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що нещодавно будинок, у якому розташована резиденція посла Естонії в Україні, був пошкоджений унаслідок російського удару "шахедами".

"Це черговий доказ того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. І в наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій", - наголосив він.

За словами Зеленського, окремо обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші нагальні оборонні потреби й допомогу для комплектування нових бригад.