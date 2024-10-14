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Зеленський обговорив шлях України до НАТО з делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Фергюсом

Ксенія Золотова
14 жовтня, 2024 понедiлок
20:03
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом й обговорив низку питань щодо підтримки України

Зміст

Про це він повідомив у телеграм.

"Основна увага – шляху України до НАТО та запрошенню на вступ до Альянсу", - розповів президент.

За словами Зеленського, з канадськими парламентарями також обговорили підтримку української енергосистеми перед зимою, оборонну допомогу, продовження санкційного тиску на РФ, лідерство Канади у звільненні українців.

"Дякуємо Канаді за всю підтримку України з самого початку цієї війни", - наголосив Зеленський.

Шмигаль обговорив з канадцями санкції проти РФ та конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зустрівся з делегацією, наголосивши, що Канада великий друг і партнер України.

"Це проявляється в усіх кроках, які канадські уряд та парламент робили протягом повномасштабного вторгнення, включаючи перші санкції проти Росії та конфіскацію російських активів", - написав він.

Шмигаль поінформував партнерів щодо ситуації на фронті, в енергетичній системі та фінансовій сфері. Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні, зауважив прем'єр.

Він наголосив, що макрофінансова й макроекономічна стабільність - це один з елементів запоруки стримування ворога й майбутньої перемоги, і подякував Канаді за значну підтримку України.

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

  • Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої та терміново необхідної підтримки. Зокрема, йдеться про безпілотники та підготовку пілотів винищувачів.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Канада
підтримка України
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