Зеленський обговорив шлях України до НАТО з делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Фергюсом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом й обговорив низку питань щодо підтримки України
Про це він повідомив у телеграм.
"Основна увага – шляху України до НАТО та запрошенню на вступ до Альянсу", - розповів президент.
За словами Зеленського, з канадськими парламентарями також обговорили підтримку української енергосистеми перед зимою, оборонну допомогу, продовження санкційного тиску на РФ, лідерство Канади у звільненні українців.
"Дякуємо Канаді за всю підтримку України з самого початку цієї війни", - наголосив Зеленський.
Шмигаль обговорив з канадцями санкції проти РФ та конфіскацію російських активів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зустрівся з делегацією, наголосивши, що Канада великий друг і партнер України.
"Це проявляється в усіх кроках, які канадські уряд та парламент робили протягом повномасштабного вторгнення, включаючи перші санкції проти Росії та конфіскацію російських активів", - написав він.
Шмигаль поінформував партнерів щодо ситуації на фронті, в енергетичній системі та фінансовій сфері. Канадські парламентарі високо оцінили прогрес реформ в Україні, зауважив прем'єр.
Він наголосив, що макрофінансова й макроекономічна стабільність - це один з елементів запоруки стримування ворога й майбутньої перемоги, і подякував Канаді за значну підтримку України.
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal
- Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої та терміново необхідної підтримки. Зокрема, йдеться про безпілотники та підготовку пілотів винищувачів.
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