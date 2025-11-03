Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Документ передбачає нові правила для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Зокрема, закон дозволяє бронювати працівників навіть у разі наявності проблем із військовим обліком. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення обліку.
Також встановлено максимальний строк випробування — до 45 днів під час прийому на роботу на підприємства ОПК.
Крім того, роботодавець має право звільнити працівника, якщо той не усуне порушення військового обліку у визначений термін.
- 3 жовтня Кабмін ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності.
