Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Документ передбачає нові правила для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Зокрема, закон дозволяє бронювати працівників навіть у разі наявності проблем із військовим обліком. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення обліку.

Також встановлено максимальний строк випробування — до 45 днів під час прийому на роботу на підприємства ОПК.

Крім того, роботодавець має право звільнити працівника, якщо той не усуне порушення військового обліку у визначений термін.