Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму, що надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Які саме пільги і спрощення передбачає Defence City?
- Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
- Звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);
- Звільнення від екологічного податку;
- Спрощення митних процедур;
- Спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
- Особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.
Читайте також: Defence City: Експерт про плюси і ризики створення спеціального режиму для виробників зброї
Денис Шмигаль акцентував, що виробники ОПК, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City.
"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя — наша розумна сила", - резюмував міністр оборони.
- У середині серпня Національна асоціація оборонної промисловості України розповсюдила відкрите звернення до народних депутатів із закликом не ухвалювати законопроєкти щодо Defence City у поданій редакції та повернути їх на доопрацювання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе