Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Які саме пільги і спрощення передбачає Defence City?

Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

Звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

Звільнення від екологічного податку;

Спрощення митних процедур;

Спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

Особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Денис Шмигаль акцентував, що виробники ОПК, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City.

"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя — наша розумна сила", - резюмував міністр оборони.