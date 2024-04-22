Зеленський пояснив, чому не вірить у реалізацію ініціативи Макрона про "олімпійське перемир'я"

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю французькому журналісту автору блога HugoDecrypte, передає "Європейська правда".

"Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат – перемир’я в цілому, а в будь-який формат перемир’я з Росією. Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - зазначив президент.

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Він пояснив, що Росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після "нормандських" перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.

"Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", – наголосив Зеленський.