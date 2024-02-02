Зеленський провів Ставку: Залужний доповів про ситуацію на фронті

Про це президент повідомив у telegram.

Про ситуацію на фронті також доповідали командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" генерал-майор Едуард Москальов та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. Особливо складна ситуація зберігається в Авдіївці.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль доповів щодо фінансування та термінів виконання завдань, які стосуються нарощення будівництва фортифікаційних споруд.

Зеленський зазначив, що у 2024 році в Україні запланували додатковий бюджет на виробництво дронів та збільшили контракти. Доповідали про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров.

"Загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - написав президент.

Також було порушено питання виробництва та імпорту снарядів: збільшуватимуть контракти та пришвидшуватимуть виробників.

"І п'яте питання на Ставці – енергетика. Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно. Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів", - підсумував президент.