Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної ситуації в регіоні
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 травня, приїхав до Харкова та провів там нараду щодо оперативної ситуації в регіоні
Про це він написав у Telegram.
Зазначається, що Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.
Зокрема він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага приділялася забезпеченню житлом українців, які евакуювалися з Харківської області.
"Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - додав президент.
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