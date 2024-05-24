Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної ситуації в регіоні

Про це він написав у Telegram.

Зазначається, що Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Зокрема він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага приділялася забезпеченню житлом українців, які евакуювалися з Харківської області.

"Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - додав президент.