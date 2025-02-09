Зеленський: Путін після України хоче йти на Польщу, Угорщину та країни Балтії

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для ITV News.

"Він просто хоче нас вбити. І саме тому його треба зупинити. І це говорить про те, чому він піде далі. Чому він піде далі на Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Він піде далі. Навіть Угорщина, яка іноді про щось говорить, яка балансує між Україною і Росією офіційно. Вони не знають до кінця, куди далі піде Путін. Він піде далі. Для нього це важливо…Для ного це є його фокусом, його життям. Це його ціль – повернути Радянський Союз, вплив Російської імперії на світ. Повернути ті часи, і навіть, зробити ще якийсь стрибок в історії Росії. І ось що він робить".

Саме тому, на думку Зеленського, припинення вогню без гарантій безпеки, буде програшем "для всіх".

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Україна протистояти США, якщо американський лідер Дональд Трамп запропонує угоду, яка не буде прийнятною для українців, Володимир Зеленський зазначив, що це не є вигідним ні одній зі сторін.

"Це невигідно нам – країні, яка у війні, і це не вигідно президенту Трампу, який є президентом сильної Америки. Йому не вигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай Боже, позицій України і Америки, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу. І Європи і Америки. Він ніколи не зупиниться. І скільки він буде жити, він буде забирати життя у інших, бо він буде продовжувати воювати", - сказав президент України.