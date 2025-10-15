Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна попередить міжнародних партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі
Про це Володимир Зеленський повідомив у telegram.
Доповідь про загрозу зробив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Деталі поки що не публічні.
Зеленський також наголосив, що санкції послаблюють здатність Росії вести та розширювати війну — це підтверджують як закриті розвідувальні дані, так і відкриті економічні показники. Він заявив, що визначено ключові напрямки подальшого тиску на Москву та доручено координувати відповідні заходи з партнерами.
"Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", – написав президент.
