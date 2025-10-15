Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів

Про це Володимир Зеленський повідомив у telegram.

Доповідь про загрозу зробив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Деталі поки що не публічні.

Зеленський також наголосив, що санкції послаблюють здатність Росії вести та розширювати війну — це підтверджують як закриті розвідувальні дані, так і відкриті економічні показники. Він заявив, що визначено ключові напрямки подальшого тиску на Москву та доручено координувати відповідні заходи з партнерами.