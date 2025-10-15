Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів

Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів

Вікторія Литвин
15 жовтня, 2025 середа
17:07
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна попередить міжнародних партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у telegram. 

Доповідь про загрозу зробив керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Деталі поки що не публічні.

Зеленський також наголосив, що санкції послаблюють здатність Росії вести та розширювати війну — це підтверджують як закриті розвідувальні дані, так і відкриті економічні показники. Він заявив, що визначено ключові напрямки подальшого тиску на Москву та доручено координувати відповідні заходи з партнерами.

"Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", – написав президент.

Теги:
Новини
Світ
Білорусь
Олександр Лукашенко
Володимир Зеленський
Читайте також:
погода, опади, дощь
Автор Адріана Муллаянова
13 жовтня, 2025 понедiлок
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
Генадій Труханов
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2025 вiвторок
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
17:04
Дональд Трамп
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:35
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 99 боїв: Сили оборони зупинили 26 атак на Покровському напрямку
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
13:50
Валерій Залужний
Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
13:39
Ексклюзив
Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
13:21
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
13:05
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
13:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
удар по нафтобазі в Феодосії
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:45
ЗСУ
За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV