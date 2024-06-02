Зеленський розповів, як відбуватиметься Саміт миру без представників Китаю та, ймовірно, Байдена

Про це він заявив на пресконференції після "Діалогу Шангрі-Ла".

Президент наголосив, що Україна на сьогодні має підтвердження від 106 країн світу на високому рівні, а на рівні лідерів офіційно підтверджено близько 70 країн.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні, проте поки що немає конкретного підтвердження саме президента.

"Я думаю, що у нас є шанс, що президент (США Джо Байден – ред.) буде", - зауважив він.

Щодо Китаю Зеленський підкреслив, що там не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні.

"Це абсолютно дві різні позиції. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", - порівняв президент України.