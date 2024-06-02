Зеленський розповів, як відбуватиметься Саміт миру без представників Китаю та, ймовірно, Байдена
Президент України Володимир Зеленський вважає, що є шанс побачити президента США Джо Байдена на Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня
Про це він заявив на пресконференції після "Діалогу Шангрі-Ла".
Президент наголосив, що Україна на сьогодні має підтвердження від 106 країн світу на високому рівні, а на рівні лідерів офіційно підтверджено близько 70 країн.
Зеленський наголосив, що Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні, проте поки що немає конкретного підтвердження саме президента.
"Я думаю, що у нас є шанс, що президент (США Джо Байден – ред.) буде", - зауважив він.
Щодо Китаю Зеленський підкреслив, що там не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні.
"Це абсолютно дві різні позиції. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", - порівняв президент України.
- У Білому домі заявили, що США візьмуть участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
- Президент України Володимир Зеленський і очільник США Джо Байден напередодні Саміту миру підпишуть двосторонню угоду про безпеку в Італії.
- Bloomberg поінформував, що президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс, ймовірно, не поїдуть на Саміт миру у Швейцарії. Замість цього вони займатимуться збором коштів на передвиборчу кампанію.
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