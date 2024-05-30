Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Очікується, що очільники України та Сполучених Штатів Америки в кулуарах зустрічі G7, яка відбудеться в Італії 13-15 червня, підпишуть документ. Це станеться напередодні Саміту миру щодо України, який проходитиме 15-16 червня у Швейцарії.

Водночас співрозмовники видання не уточнюють, у який саме день країни укладуть безпекову угоду.

Також видання пише, що зараз відносини між Києвом і Вашингтоном мають все більшу напругу.

"Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено", - розповів FT український високопоставлений урядовець, призначений Зеленським.

За словами чинних та колишній українських посадовців, серед напружених питань між Києвом і Вашингтоном - шестимісячна затримка конгресу зі схваленням військової допомоги США, заборона на використання американської зброї для ударів по об'єктах на території РФ, удари по російських НПЗ, а також відсутність прогресу на шляху України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться у липні у Вашингтоні.