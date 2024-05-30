Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT
Президент України Володимир Зеленський і очільник США Джо Байден напередодні Саміту миру підпишуть двосторонню угоду про безпеку в Італії
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.
Очікується, що очільники України та Сполучених Штатів Америки в кулуарах зустрічі G7, яка відбудеться в Італії 13-15 червня, підпишуть документ. Це станеться напередодні Саміту миру щодо України, який проходитиме 15-16 червня у Швейцарії.
Водночас співрозмовники видання не уточнюють, у який саме день країни укладуть безпекову угоду.
Також видання пише, що зараз відносини між Києвом і Вашингтоном мають все більшу напругу.
"Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено", - розповів FT український високопоставлений урядовець, призначений Зеленським.
За словами чинних та колишній українських посадовців, серед напружених питань між Києвом і Вашингтоном - шестимісячна затримка конгресу зі схваленням військової допомоги США, заборона на використання американської зброї для ударів по об'єктах на території РФ, удари по російських НПЗ, а також відсутність прогресу на шляху України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться у липні у Вашингтоні.
- 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною передбачатиме військову допомогу Києву й сприятиме тому, що вступ України в НАТО "буде швидким і плавним".
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