Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом

Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом

Юлія Юліна
18 серпня, 2025 понедiлок
19:43
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсеком НАТО Марком Рютте

Зміст

Про це він повідомив 18 серпня в Telegram.

Зеленський заявив, що прагне забезпечити для України та Європи стійкий мир. На його думку, досягти цього можна лише спільним тиском на Росію, адже сам Путін від агресії не відмовиться.

Президент наголосив, що США, Європа та всі, хто поважає міжнародний порядок, мають діяти разом, аби зупинити нові загарбницькі спроби.

"Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом", - написав Зеленський.

"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - наголосив він.

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Пізніше він має зустрітися з Дональдом Трампом.
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
переговори з РФ
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
18 серпня, 2025 понедiлок
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
