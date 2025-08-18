Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та генсеком НАТО Марком Рютте
Про це він повідомив 18 серпня в Telegram.
Зеленський заявив, що прагне забезпечити для України та Європи стійкий мир. На його думку, досягти цього можна лише спільним тиском на Росію, адже сам Путін від агресії не відмовиться.
Президент наголосив, що США, Європа та всі, хто поважає міжнародний порядок, мають діяти разом, аби зупинити нові загарбницькі спроби.
"Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом", - написав Зеленський.
"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - наголосив він.
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Пізніше він має зустрітися з Дональдом Трампом.
