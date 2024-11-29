Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Під час розмови Зеленський подякував Макрону за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage.
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"Високо ціную, що Франція розуміє виклики, з якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей", – написав Зеленський.
Президент України також підкреслив важливість запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей – не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру.
Також обговорили продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року.
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