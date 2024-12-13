Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
У пʼятницю, 13 грудня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Указ зʼявився на офіційному сайті.
На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача увійшли командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий і заступник керівника ОП Павло Паліса.
Зі складу Ставки верховного головнокомандувача вивели колишнього командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування - 13 грудня.
- У пʼятницю президент Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки.
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