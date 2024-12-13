Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу

Указ зʼявився на офіційному сайті.

На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача увійшли командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зі складу Ставки верховного головнокомандувача вивели колишнього командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Читайте також: Що відомо про нового командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 13 грудня.