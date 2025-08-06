Зеленський відвідав Сумщину: обговорив із командирами кроки для деокупації територій
Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Командири доповіли Верховному Головнокомандувачу щодо звільнення Андріївки та Кіндратівки
Про це він повідомив у Telegram.
Президент обговорив із командирами подальші кроки для деокупації територій.
"Сумщина. Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд", - написав Зеленський.
"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі", - додав він.
Серед тем розмови були потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів.
"Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з головкомом", - повідомив Зеленський.
Він подякував учасникам Курської операції та відзначив їх державними нагородами.
- Раніше стало відомо, що українські розвідники зі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно зупинили спробу просування російських військ на Сумському напрямку.
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