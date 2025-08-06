Зеленський відвідав Сумщину: обговорив із командирами кроки для деокупації територій

Про це він повідомив у Telegram.

Президент обговорив із командирами подальші кроки для деокупації територій.

"Сумщина. Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд", - написав Зеленський.

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі", - додав він.

Серед тем розмови були потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів.

"Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з головкомом", - повідомив Зеленський.

Він подякував учасникам Курської операції та відзначив їх державними нагородами.