Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
У суботу, 13 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що російські дрони у повітряному просторі Румунії та Польщі - це розширення війни, тому необхідно посилити тиск на Москву
Про це він написав у telegram-каналі.
Президент повідомив, що сьогодні російський дрон порушив повітряний простір Румунії, що змусило країну підняти бойову авіацію. Польща також відповіла на загрозу з боку російських ударних безпілотників.
Також дрони фіксувалися протягом дня по всій Україні, зокрема біля кордону з Білоруссю. Є ознаки, що частина з них увійшла з білоруського повітряного простору в напрямку Волині.
"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати.", - наголосив він.
Читайте також: "Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
Президент закликав міжнародних партнерів діяти на випередження, наголосивши, що не існує незначних загроз з боку держави, яка системно знищує незалежність інших. Він підкреслив необхідність посилення санкцій проти Росії, запровадження торговельних тарифів, а також створення спільної системи безпеки, яку Україна запропонувала раніше.
"Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - додав Зеленський.
- Увечері 13 вересня російські дрони порушили повітряний простір двох країн НАТО — Польщі та Румунії, що змусило обидві держави підняти військову авіацію та активізувати системи ППО.
