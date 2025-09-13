Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику

Про це він написав у telegram-каналі.

Президент повідомив, що сьогодні російський дрон порушив повітряний простір Румунії, що змусило країну підняти бойову авіацію. Польща також відповіла на загрозу з боку російських ударних безпілотників.

Також дрони фіксувалися протягом дня по всій Україні, зокрема біля кордону з Білоруссю. Є ознаки, що частина з них увійшла з білоруського повітряного простору в напрямку Волині.

"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати.", - наголосив він.

Президент закликав міжнародних партнерів діяти на випередження, наголосивши, що не існує незначних загроз з боку держави, яка системно знищує незалежність інших. Він підкреслив необхідність посилення санкцій проти Росії, запровадження торговельних тарифів, а також створення спільної системи безпеки, яку Україна запропонувала раніше.

"Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", - додав Зеленський.