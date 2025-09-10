Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
Оновлено

"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі

Катерина Ганжа
10 вересня, 2025 середа
20:50
Світ

У середу, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністрами Польщі, Великої Британії та Італії – Дональдом Туском, Кіром Стармером і Джорджею Мелоні, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Зміст

Про це глава держави повідомив у Telegram. 

"Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - зазначив Володимир Зеленський.

Своєю чергою Дональд Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити.

"Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю", - відмітив президент України. 

Він акцентував, що "причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні".

"Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - підкреслив Володимир Зеленський.

Пізніше у вечірньому відеозверненні Зеленський додав, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. 

"Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", - запевнив президент України. 

Водночас він констатував, що станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів діями. 

"Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - попередив Зеленський.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

