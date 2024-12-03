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Зеленський заявив про "непогані" оборонні результати ЗСУ на Запорізькому напрямку

Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
13:23
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та заявив про "непогані" оборонні результати на Запорізькому напрямку

Зміст

Про це він написав у Telegram.

Так, Зеленський заслухав загальну ситуацію на фронті та про захист українських позицій. Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими. 

"Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - повідомив президент.

Лідери також обговорили дії підрозділів ЗСУ в районах проведення Курської операції. 

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - додав президент.

  • Уряд на засіданні 26 листопада ухвалив рішення скерувати понад 203 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
Олександр Сирський
Покровськ
Курськ
Курахове
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