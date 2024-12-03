Зеленський заявив про "непогані" оборонні результати ЗСУ на Запорізькому напрямку

Про це він написав у Telegram.

Так, Зеленський заслухав загальну ситуацію на фронті та про захист українських позицій. Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими.

"Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - повідомив президент.

Лідери також обговорили дії підрозділів ЗСУ в районах проведення Курської операції.

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - додав президент.