Зеленський заявив про підготовку плану дій до другого Саміту миру
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних кількох місяців Україна має підготувати деталізований план дій для розгляду на другому Саміті миру
Про це він сказав під час спільного підходу до преси з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі перед засіданням Європейської ради, пише Укрінформ.
За його словами, це важливо з огляду на велику кількість жертв – як військових, так і цивільних.
"Зараз нам потрібно розробити деталізований план деталізованих кроків стосовно усіх криз, які принесла нашій землі війна Путіна. Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, убитих як військових, так і цивільних. Тож ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Тому маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру", - сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що для України важливо, щоб мирний процес був відкритим.
"Якщо й відбуваються якісь перемовини у тіні, то це не про нас. Ми хочемо робити це відкрито. Для нас це дуже важливо", – резюмував глава держави.
- 20 червня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
Читайте також: Саміт миру у Швейцарії: що обговорили та які його результати для України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе