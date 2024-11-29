Зеленський заявив, що призначив командира 93-ї бригади заступником Єрмака

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - зазначив президент.

Паліса – командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник ЗСУ. Лицар ордену Богдана Хмельницького.

Він очолив бригаду на початку 2023 року. Він командував діями бригади під час оборони Бахмуту. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло Паліса навчався в Командно-штабному коледжі армії США.