Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
Президент України Володимир Зеленський був досить стриманий, він лише посміхався на провокативні коментарі від деяких журналістів. І президент США Дональд Трамп також не критикував його
Про це в спецетері Еспресо щодо саміту президентів США і України за участі лідерів ЄС заявила журналістка Марія Ульяновська, яка перебуває у Вашингтоні.
"Україна була в дуже складній позиції длятого, щоби, по-перше, не розізлити знову Дональда Трампа. І ми побачили на зустрічах, які були публічними для преси, що начебто президенту Зеленському вдалося стримувати себе, навіть на дуже провокативні питання журналістів. І він був дуже приязний до Дональда Трампа, а Дональд Трамп був дуже приязним і до нього він також не відповідав на провокативні питання журналістів", - сказала вона.
Журналістка навела приклад, що Трамп не відповів на питання у якої зі сторін зараз кращі карти.
"Ми побачили, що ця зустріч в Білому домі була дуже контрастною, порівняно до тієї, яка була в між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, коли відбувся скандал в Білому домі. Цього разу обидва лідери були досить вираженими у своїх коментарях. Зеленський був досить стриманий, він лише посміхався на певні провокативні коментарі від деяких журналістів. І Дональд Трамп також не критикував Володимира Зеленського, а казав, що всі готові до того, щоби досягти вже нарешті миру, що всі від цього втомилися", - підсумувала Ульяновська.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті.
