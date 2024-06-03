Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що надходження боєприпасів до ЗСУ дає можливість завдавати ворогу суттєвих втрат, що зменшує його наступальний потенціал
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз противник намагається тиснути на всіх ділянках фронту. Якщо ми подивимося на інтенсивність бойових дій, то за 2 червня їх було 60. Нагадаю, що за повідомленнями Генштабу ЗСУ у пікові дні, починаючи з періоду Харківського наступу, відбувалося і 150 зіткнень на добу. На сьогодні бачимо падіння інтенсивності дій противника. Це може говорити, що з одного боку ворог зазнав значних втрат, а з іншого – він здійснює перегрупування", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
За його словами, на низці ділянок фронту, зокрема на Покровському напрямку, противник і далі концентрує свої головні зусилля.
"Якщо говорити про якісь просування загарбників, то йдеться про тактичні просування в межах декількох сотень метрів, за яку армія РФ платить дуже високу ціну. За статистикою травня втрати окупантів були найбільшими за весь період бойових дій. Здається, перетнули межу у 38 тис. знищених російських вояк. Розуміємо, що зараз з огляду надходження боєприпасів до ЗСУ ситуація стає такою, що можна завдавати ворогу суттєвих втрат, що і зменшує його наступальний потенціал", - підкреслив Сергій Згурець.
- 2 червня у зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Найбільш активно росіяни продовжують діяти на Покровському напрямку. Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1270 військових армії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе