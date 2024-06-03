Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз противник намагається тиснути на всіх ділянках фронту. Якщо ми подивимося на інтенсивність бойових дій, то за 2 червня їх було 60. Нагадаю, що за повідомленнями Генштабу ЗСУ у пікові дні, починаючи з періоду Харківського наступу, відбувалося і 150 зіткнень на добу. На сьогодні бачимо падіння інтенсивності дій противника. Це може говорити, що з одного боку ворог зазнав значних втрат, а з іншого – він здійснює перегрупування", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, на низці ділянок фронту, зокрема на Покровському напрямку, противник і далі концентрує свої головні зусилля.

"Якщо говорити про якісь просування загарбників, то йдеться про тактичні просування в межах декількох сотень метрів, за яку армія РФ платить дуже високу ціну. За статистикою травня втрати окупантів були найбільшими за весь період бойових дій. Здається, перетнули межу у 38 тис. знищених російських вояк. Розуміємо, що зараз з огляду надходження боєприпасів до ЗСУ ситуація стає такою, що можна завдавати ворогу суттєвих втрат, що і зменшує його наступальний потенціал", - підкреслив Сергій Згурець.