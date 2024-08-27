Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україна очікує дозволу щодо можливості використання ATACMS по летовищах РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Коли ми говоримо про відповідь на російські удари, існує кілька компонентів. По-перше, окрім заяви Зеленського, Кулеба також повідомив, що ми очікуємо дозволу та рішучих дій від наших партнерів стосовно можливості використання ракет закордонного виробництва для ударів по об'єктах Росії в глибині території, зокрема по летовищах за допомогою ATACMS. Наразі наші партнери ще не готові на це", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, також існує пропозиція, щоб партнери використовували свої засоби ППО для знищення російських об'єктів у повітрі.
"Передбачається збільшення або виконання рішення саміту НАТО про передачу Україні п’яти батарей ППО Patriot, про що було оголошено раніше. Щодо національних рішень, то йдеться про створення нових зразків озброєння, які зможуть знищувати російську авіацію на летовищах у глибині РФ, використовуючи різні засоби ураження, включаючи далекобійні дрони й нові зразки, про які йшлося у заяві президента щодо появи ударної системи типу "Паляниця", - додав Згурець.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни 26 серпня випустили по території України понад 100 ракет різних типів і близько сотні "шахедів". Він закликав партнерів зняти обмеження для ЗСУ на удари далекобійними ракетами.
- Високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що обговорить з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та очільниками МЗС ЄС протиповітряну оборону України.
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