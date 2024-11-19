Згурець припустив, якою зброєю вразили ракетний арсенал РФ на Брянщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це 67-й арсенал міноборони РФ, розташований у Брянській області, за 114 км від кордону з Україною. Це один із найближчих арсеналів. Цей арсенал вже став об'єктом нашої атаки на початку жовтня, коли за допомогою кількох десятків дронів був завданий удар. Тоді проводилась потужна кампанія зі знищення російських складів, яка триває й досі. Було повідомлено, що на цьому арсеналі зберігались північнокорейські боєприпаси, які постачалися в це сховище", - нагадав Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ракетний арсенал РФ у Брянській області невеликий, але досить щільний - його площа складає 3,5 квадратні кілометри. Сьогоднішня інформація про те, що удар був завданий не дронами, а ракетами, дає підстави припускати, що, можливо, використовувались ракети "Нептун" або інші потужні засоби ураження, які є ефективнішими за дрони.

"Можливо, зараз відбувається тестування нових зразків озброєння, про які нещодавно говорили міністр оборони та президент України. Вони зазначили, що Україна збільшила виробництво далекобійних ракет на потужностях українського оборонно-промислового комплексу", - зазначив Згурець.