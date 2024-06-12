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Ексклюзив

Згурець розповів, скільки систем ППО незабаром матиме Україна

12 червня, 2024 середа
10:42
Війна з Росією Patriot

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі Україна має чотири системи ППО

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Знаємо про ефективність систем Patriot. Сьогодні відбулася чергова російська атака, було збито гіперзвуковий "Кинджал". І те, що раніше вважалося сенсацією, вже зараз це сприймається майже як норма. Це говорить про гарні показники Patriot та про вишкіл наших військових. Україна наголошує на збільшенні систем ППО. Президент говорив про потребу щонайменше 7 додаткових батарей. На сьогодні ми маємо два німецьких комплекси Patriot, один американський і один від Нідерландів. Зараз ми очікуємо третій Patriot від Німеччини. Думаю, що в найближчий місяць ми отримуємо цю систему Patriot", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, Україна наближається до показника 7 батарей Patriot, які буде мати.

"Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Байден ухвалив рішення про передачу другого комплексу Patriot, який зараз перебуває в Польщі, де прикриває американські війська. Цей другий Patriot від США може бути переданий впродовж декількох тижнів. Також знаємо про нову ініціативу від Нідерландів, яка скерована на те, аби зібрати ще один дивізіон Patriot з різних країн. Тобто ми наближаємося до показника 7 батарей Patriot, які в нас будуть. Сподіваюсь, що будуть ще нові надходження систем ППО", - зауважив Згурець.

  • У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який міститиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси. Водночас очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що країна разом із союзниками надає 100 ракет до батарей Patriot.
  • Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні.

Теги:
Новини
зброя
Нідерланди
Сергій Згурець
Німеччина
ППО
ЗСУ
США
Військові новини
зброя для України
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