Зґвалтування українок російськими військовими: Австрія підтримала роботу представників ООН, наголосивши на необхідності покарати винних

Про це повідомляє МЗС Австрії.

"Злочини Росії проти України не повинні залишитися безкарними! Генеральний секретар Марщик підтвердив нашу непохитну підтримку ????????на сьогоднішній конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на підтримку роботи спецпредставника генсекретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту в Україні країна виділить 100 тис. євро.

Напередодні конференції в Гаазі міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що усі російські злочини в Україні мають бути розслідувані, а винні – покарані, передає Укрінформ.

"Від початку жорстокої агресивної війни Путіна в Україні неодноразово надходили шокуючі повідомлення про воєнні злочини та порушення прав людини російськими солдатами, включаючи систематичне застосування сексуального насильства щодо жінок та дівчат. Ці жахливі злочини повинні бути повністю розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, Австрія також виділить 100 тис. євро на подальше навчання української поліції та прокуратури в рамках проєкту ООН.