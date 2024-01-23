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"Жодних блокувань рахунків та заборони на користування майном не буде": нардеп Цимбалюк про електронний реєстр військовозобов'язаних

23 січня, 2024 вiвторок
17:04
Війна з Росією ЗСУ, мобілізація

Народний депутат Михайло Цимбалюк повідомив, що в законопроєкті про єдиний реєстр військовозобовʼязаних не передбачаються блокування рахунків та заборона на користування майном у разі неявки до ТЦК

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобовʼязаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних. Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування його майном у разі неявки військовозобов'язаного до військкомату", - повідомив Наливайченко.

Нардеп також розповів про інші деталі законопроєкту про єдиний реєстр військовозобовʼязаних

"Законопроєкт про єдиний державний реєстр військовослужбовців є дуже важливим. Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді мова йде про реєстр усіх військовозобовʼязаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина. Тобто, після ухвалення президентом цього законопроєкту, ТЦК матиме право, зокрема Міноборони, як власник цього реєстру, надсилатиме в електронний кабінет повідомлення про необхідність зʼявитись до Територіального центру комплектування", - додав він.

  • У вівторок, 16 січня, Верховна Рада прийняла законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних
  • У Міноборони пояснили, що проєкт закону передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо; запроваджує можливість створення й використання цифрового військового-облікового документа.
Теги:
Україна
Верховна Рада
мобілізація
Міністр оборони України
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