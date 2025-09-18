Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Щодо Куп'янська та контролю ділянок біля річки Оскіл, складно говорити про стабілізацію ситуації, а в районі Лимана противника вдалося зупинити
Про це в етері Еспресо розповів заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Максим Жорін.
"Щодо Куп'янська, ситуація досить непроста. Не треба вважати, що ця ситуація такою стала вчора чи сьогодні, ця напруга наростала. Тиск по околицях вже є давно, це не є новиною. Те, що диверсійні групи ворога пробиваються інколи всередину міста, - не новина. Знищення цих груп противника - постійна, щоденна робота наших Сил оборони. Треба визнати, що ситуація, очевидно, погіршується. Якщо говорити відверто, то навіть про стабілізацію на цей момент сказати складно", - прокоментував заступник командира 3-го армійського корпусу.
За його словами, щодо міста Куп'янськ та контролю з обох сторін річки Оскіл, мабуть, досить обережно можна сказати, що на цей момент ситуація погіршується.
"Не дуже добра історія в районі Лимана, де також ворог намагається пробиватися. Однак на цю хвилину там вдалося зупинити противника та трохи стабілізувати ситуацію, перекинувши туди додаткові українські сили. В цілому, на мою думку, якщо зараз запитати:"Де спокійна ділянка?", - то відповідь буде:"Ніде". Єдине, в чому різниця - в динаміці, трохи у поведінці, розставленні позицій тактичного положення, але вся лінія фронту зараз є досить складною і гарячою", - резюмував Максим Жорін.
- З початку доби, 18 вересня, на російсько-українському фронті зафіксували 100 бойових зіткнень, найактивніше окупанти діють на Покровському напрямку. На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.
