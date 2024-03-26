Журналістка Волошина пояснила, чому більшість кримчан не сприймає окупований РФ півострів як зону бойових дій

Про це вона розповіла в етері Еспресо



"Я спостерігаю за своїми знайомими в окупованому Криму. Коли в Криму є прильоти, вони зранку часто виставляють фото зі словами про чудовий ранок та смачну каву. Тобто люди чекають на звільнення. Втім, є й ті, хто не чекає на Україну. Однак ці люди, відверто кажучи, й не знають, що відбувається", - розповіла Волошина.



Журналістка наголосила, що мешканці окупованого Криму не мають повної інформації про те, що відбувається на півострові.



"Мешканці Керчі можуть не знати, що палає Севастополь і навпаки. Частина мешканців окупованого Криму не мають повної інформації про події, які відбуваються на півострові. Адже окупаційна влада Криму завжди розповідає про збиття усього, що тільки можна. Загально кримчани не сприймають Крим як зону бойових дій. В них абсолютно немає ніякого розуміння повітряних тривог. Тобто, все, що відбувається в окупованому Криму, більше схоже на хаотичні дії", - додала вона.

Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.

Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс"