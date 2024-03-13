Зменшили кількість військових суден: партизани розповіли, які плавзасоби РФ наявні біля Кримського моста

Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у телеграмі.

Агенти розвідали ситуацію в районі Кримського моста. Партизани мали на меті отримати актуальну інформацію про стан споруди, припортову інфраструктуру, розміщення ППО для планування майбутніх операцій Сил оборони України.

"Окупанти суттєво знизили кількість військових суден, які проходили через Керченську протоку. Зараз у районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", - пише "Атеш".

Кримські партизани вважають, що Кримський міст повинен бути зруйнований.

"Разом з вами ми зможемо остаточно його знищити. Тим самим зупинимо військове постачання рашистів на півдні України", - йдеться у повідомленні.