Звільнення командувача Чорноморського флоту РФ ніяк не вплине на знищення російських суден Україною, - експерт Рябих

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ротація в командуванні Чорноморським флотом РФ є відображенням процесів, які відбуваються в Росії. Зокрема, як вийти з патової ситуації щодо застосування флоту в Чорному морі. Для них альтернативних рішень дуже мало. Росіяни можуть евакуювати наявні судна Чорноморського флоту вглиб території РФ",- пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що, провівши ротацію в командуванні ЧФ РФ, росіяни не зможуть змінити ситуацію в Чорному морі.

"Частину суден Чорноморського флоту РФ росіяни можуть все-таки евакуювати внутрішніми водами. На решту цього флоту чекає поступове й повне знищення. І це не залежить від командувача Чорноморського флоту РФ. Кого б вони не призначили, їхній флот у Чорному морі, тенденція знищення їхніх суден не зміниться. Україна і далі буде знищувати потенціал Чорноморського флоту РФ. Тому слід очікувати звільнення й новопризначеного командувача ЧФ РФ", - додав він.