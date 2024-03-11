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Головна Війна з Росією Звільнення командувача Чорноморського флоту РФ ніяк не вплине на знищення російських суден Україною, - експерт Рябих
Ексклюзив

Звільнення командувача Чорноморського флоту РФ ніяк не вплине на знищення російських суден Україною, - експерт Рябих

11 березня, 2024 понедiлок
17:06
Війна з Росією Чорноморський флот РФ

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих пояснив, що зарадити знищенню Чорноморського флоту росіяни можуть лише евакуювавши всі судна з окупованого Криму

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ротація в командуванні Чорноморським флотом РФ є відображенням процесів, які відбуваються в Росії. Зокрема, як вийти з патової ситуації щодо застосування флоту в Чорному морі. Для них альтернативних рішень дуже мало. Росіяни можуть евакуювати наявні судна Чорноморського флоту вглиб території РФ",- пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що, провівши ротацію в командуванні ЧФ РФ, росіяни не зможуть змінити ситуацію в Чорному морі.

"Частину суден Чорноморського флоту РФ росіяни можуть все-таки евакуювати внутрішніми водами. На решту цього флоту чекає поступове й повне знищення. І це не залежить від командувача Чорноморського флоту РФ. Кого б вони не призначили, їхній флот у Чорному морі, тенденція знищення їхніх суден не зміниться. Україна і далі буде знищувати потенціал Чорноморського флоту РФ. Тому слід очікувати звільнення й новопризначеного командувача ЧФ РФ", - додав він.

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Теги:
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
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