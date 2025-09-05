"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території

Про це повідомляє командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Зазначається, що спочатку уповноважена з питань захисту прав військових та їхніх родин Ольга Решетилова дізналася, що брат-близнюк нещодавно звільненого з полону морпіха ВМС, отримавши тяжке поранення під час боїв на Сході України у 2022 році, і потрапив до лікарні, де його, завдяки небайдужим медикам, вдалося приховати від російських силовиків.

"Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років", - розповів Неїжпапа.

"Янголи" провели спецоперацію у декілька етапів та евакуювали морського піхотинця, трьох воїнів НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав переховувати українських бійців.

Наразі військовослужбовці у безпеці та нарешті зустрілися з рідними.