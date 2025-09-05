"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" евакуював з окупованої території чотирьох українських військових та медичного працівника лікарні, який допомагав їм переховуватись від російських силовиків
Про це повідомляє командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Зазначається, що спочатку уповноважена з питань захисту прав військових та їхніх родин Ольга Решетилова дізналася, що брат-близнюк нещодавно звільненого з полону морпіха ВМС, отримавши тяжке поранення під час боїв на Сході України у 2022 році, і потрапив до лікарні, де його, завдяки небайдужим медикам, вдалося приховати від російських силовиків.
"Після отримання цієї інформації я прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів. Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років", - розповів Неїжпапа.
Читайте також: Робот Ardal урятував трьох поранених військових ЗСУ, які місяць перебували в оточенні
"Янголи" провели спецоперацію у декілька етапів та евакуювали морського піхотинця, трьох воїнів НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав переховувати українських бійців.
Наразі військовослужбовці у безпеці та нарешті зустрілися з рідними.
- 11 серпня із міст Родинське та Білицьке на Донеччині поліція спільно з волонтерами евакуювала 24 мирних мешканців, а також вивезли 19 тварин.
