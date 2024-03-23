Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва Кремля, - ексміністр оборони Канади
Величезні втрати російської армії у живій силі у війні проти України мають серйозний вплив на політичний клімат у країні-агресорці та можуть зумовити зміну керівництва Росії
Про це заявив колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей на конференції в Оттаві, пише Укрінформ.
"Думаю, що росіяни уважно стежать за тим, як їхні сини й доньки зникають або повертаються додому по частинах. Громадяни Росії, військові Збройних сил та призовники платять величезну ціну, їх масово вбивають. І це обов’язково матиме вплив на психіку будь-якого народу, хоча історія Росії й демонструє неймовірну спроможність росіян страждати", - сказав Маккей.
За його словами, це врешті-решт може привести до зміни державного режиму Росії.
"Керівництво у Кремлі чудово розуміє, що у разі продовження, коли вони програють, то станеться те, що врешті-решт потрібне усім нам, - внутрішня зміна керівництва", - зазначив колишній міністр оборони Канади.
Він також додав, що "вбивство усієї опозиції Путіну, ймовірно, показує, наскільки ситуація хитка".
- За даними Генштабу, станом на 23 березня 2024 року загальні втрати у живій силі армії РФ сягнули 435 760 осіб.
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