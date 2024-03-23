Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва Кремля, - ексміністр оборони Канади

Про це заявив колишній міністр оборони Канади Пітер Маккей на конференції в Оттаві, пише Укрінформ.

"Думаю, що росіяни уважно стежать за тим, як їхні сини й доньки зникають або повертаються додому по частинах. Громадяни Росії, військові Збройних сил та призовники платять величезну ціну, їх масово вбивають. І це обов’язково матиме вплив на психіку будь-якого народу, хоча історія Росії й демонструє неймовірну спроможність росіян страждати", - сказав Маккей.

За його словами, це врешті-решт може привести до зміни державного режиму Росії.



"Керівництво у Кремлі чудово розуміє, що у разі продовження, коли вони програють, то станеться те, що врешті-решт потрібне усім нам, - внутрішня зміна керівництва", - зазначив колишній міністр оборони Канади.

Він також додав, що "вбивство усієї опозиції Путіну, ймовірно, показує, наскільки ситуація хитка".