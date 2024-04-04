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Головна Війна з Росією "Знаємо стратегічні плани ворога": генерал Маломуж оцінив ефект від можливої мобілізації 300 тис. росіян
Ексклюзив

"Знаємо стратегічні плани ворога": генерал Маломуж оцінив ефект від можливої мобілізації 300 тис. росіян

4 квітня, 2024 четвер
10:54
Війна з Росією мобілізовані росіяни

Мобілізованими 300 тис. військовими, РФ лише поповнить свої втрати, ЗСУ відомі стратегічні плани ворога

Про це розповів Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо". 

"Ми знаємо усі стратегічні плани ворога. Вони давно передбачали збільшити кількість мобілізованих до 300 тис. Як бачимо, для мобілізації проводяться різні заходи. Звісно, 300 тис. військових - велика кількість, але це не є критично для нас. Мобілізованими, які будуть виведені з ладу, РФ зможе лише поповнити втрати приблизно за цей період", - зазначив він.

Генерал Маломуж назвав напрямки, де росіяни можуть почати наступ.

"Це Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, а тепер вже Новопавлівка і Запорізький напрямок, де ворог зараз намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному із цих місць може бути потужний прорив. Але всі переміщення ворога ми бачимо, в тому числі і стратегічного рівня, де він готує резерви. Ми бачимо як вони переміщаються, озброюються, і де можуть бути задіяні в тактичних і стратегічних операціях, тому готовність є. Росіяни врахували дефіцит боєприпасів в Україні, але і ми вже оготовалися і працюємо у цьому напрямку", - додав він.

  • 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.
  • 30 березня ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман припустив, що наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень.

  • Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що російські окупанти готуються до масштабних наступальних дій у другій половині 2024 року.

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