"Знаємо стратегічні плани ворога": генерал Маломуж оцінив ефект від можливої мобілізації 300 тис. росіян
Мобілізованими 300 тис. військовими, РФ лише поповнить свої втрати, ЗСУ відомі стратегічні плани ворога
Про це розповів Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми знаємо усі стратегічні плани ворога. Вони давно передбачали збільшити кількість мобілізованих до 300 тис. Як бачимо, для мобілізації проводяться різні заходи. Звісно, 300 тис. військових - велика кількість, але це не є критично для нас. Мобілізованими, які будуть виведені з ладу, РФ зможе лише поповнити втрати приблизно за цей період", - зазначив він.
Генерал Маломуж назвав напрямки, де росіяни можуть почати наступ.
"Це Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, а тепер вже Новопавлівка і Запорізький напрямок, де ворог зараз намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному із цих місць може бути потужний прорив. Але всі переміщення ворога ми бачимо, в тому числі і стратегічного рівня, де він готує резерви. Ми бачимо як вони переміщаються, озброюються, і де можуть бути задіяні в тактичних і стратегічних операціях, тому готовність є. Росіяни врахували дефіцит боєприпасів в Україні, але і ми вже оготовалися і працюємо у цьому напрямку", - додав він.
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