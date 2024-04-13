"Знаємо ціну бездіяльності": посолка США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за пакет допомоги Україні

Про це заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк у Х.

Вона наголосила, що кожного дня Україна втрачає людей, свою територію, свою електроенергію.

"Я прошу Конгрес зараз проголосувати щодо допомоги Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не захопила 40-мільйонну країну силою. Ми жили в цій історії в Європі раніше, і ми знаємо ціну бездіяльності", - підкреслила вона.