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"Знаємо ціну бездіяльності": посолка США в Україні Брінк закликала Конгрес проголосувати за пакет допомоги Україні

13 квітня, 2024 субота
17:05
Війна з Росією на фото: Бріджит Брінк

Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не захопила 40-мільйонну країну силою

Про це заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк у Х.

Вона наголосила, що кожного дня Україна втрачає людей, свою територію, свою електроенергію.

"Я прошу Конгрес зараз проголосувати щодо допомоги Україні. Для інтересів США життєво важливо, щоб Росія не захопила 40-мільйонну країну силою. Ми жили в цій історії в Європі раніше, і ми знаємо ціну бездіяльності", - підкреслила вона.

  • Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії. 
  • Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
  • 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
  • 12 березня повідомлялось, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Теги:
Україна
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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