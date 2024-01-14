"Знищений врожай і зруйновані приміщення": у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
Вночі 14 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на зерносховище у Вовчанську Харківської області. Зруйновано ангар для зберігання зерна та будівля для його обробки
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Авіабомбами по сільгосппідприємству: під обстріл потрапило зерносховище. Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах", - написав він.
Болвінов розповів, що у Вовчанську росіяни атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, коли нікого, окрім охоронців там не було. Обійшлося без жертв.
За його словами, дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.
Слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За фактом чергового порушення законів і звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.
Фото: facebook Сергій Болвінов
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