"Знищений врожай і зруйновані приміщення": у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Авіабомбами по сільгосппідприємству: під обстріл потрапило зерносховище. Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах", - написав він.

Болвінов розповів, що у Вовчанську росіяни атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, коли нікого, окрім охоронців там не було. Обійшлося без жертв.

За його словами, дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

Слідчо-оперативна група та вибухотехніки працюють на місці. За фактом чергового порушення законів і звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Фото: facebook Сергій Болвінов