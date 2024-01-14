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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ атакували дроном підрозділ пожежної охорони на Херсонщині: поранено 4 працівників

14 січня, 2024 неділя
12:40
Війна з Росією Обстріл Станіслава 14 січня

Уранці неділі, 14 січня, російські війська скинули дрон-камікадзе на підрозділ місцевої пожежної охорони у місті Станіслав Херсонської області, унаслідок чого є руйнування та поранено чотирьох вогнеборців

Про це інформує Херсонська ОВА й обласна прокуратура.

Зазначається, армія направила дрон-камікадзе на Станіслав близько 09:00.

Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників пожежної охорони. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. 

Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Під час атаки пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади. Унаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди. 

Обстріл Станіслава 14 січня

Фото: Херсонська обласна прокуратура

  • Днем раніше Росія запустила крилаті ракети і "кинджали" для обстрілу України. У низці регіонів працювала ППО. На Сумщині поранення отримала місцева жителька. У Дніпрі сталися влучання, у Чернігові та Полтавській області виникли пошкодження внаслідок падіння осколків ракет.

Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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