Війська РФ атакували дроном підрозділ пожежної охорони на Херсонщині: поранено 4 працівників

Про це інформує Херсонська ОВА й обласна прокуратура.

Зазначається, армія направила дрон-камікадзе на Станіслав близько 09:00.

Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників пожежної охорони. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Під час атаки пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади. Унаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.

Фото: Херсонська обласна прокуратура