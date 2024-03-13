Знищили понад 500 окупантів, до 20 танків і бронемашин, ЗРК, артзасоби: 3-тя штурмова розповіла про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це Третя штурмова бригада інформує у Telegram.

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи бригади вже знищили:

понад 500 окупантів,

до 20 ворожих броньованих машин і танків;

ЗРК, артсистеми, САУ та значну кількість автотехніки росіян.

У бригаді зазначають, що за чисельністю втрат, ворогу завдали критичного ураження на рівні полку, але Збройні сили РФ переважають кількісно та не відступають. Тож бойова обстановка на напрямку надскладна.

"Попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку", - інформують у 3-ії штурмовій.