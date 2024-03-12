Знищити всі літаки А-50, які наводять удари по Україні: експерт з авіації Романенко пояснив, у чому складність
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що росіяни почали розміщувати літаки ДРЛВ А-50 якомога далі від кордону з Україною через загрозу втрати цих машин
Про це він повідомив в етері Еспресо
"На жаль, знищити всі російські літаки ДРЛВ А-50 ми не зможемо. Оскільки росіяни розміщують їх дуже далеко від наших кордонів. Зокрема, на сході Московської області на аеродромі Іваново-Північний, на якому знаходиться мінімум 7 робочих А-50. Звісно, частина з них знаходяться у такому місцевому обслуговуванні. Втім, 4 з них вони здатні використовувати за призначенням", - розповів Романенко.
Експерт зауважив, що після втрати кількох А-50, росіяни почали обережніше використовувати літаки даного типу
"Однак, слід дивитись на цю ситуацію трішки з іншого боку. Перший літак А-50 був знищений на відстані 120 км, а другий на відстані 220 км. Це означає, що якщо вони не хочуть далі втрачати такі коштовні літаки, то їм потрібно передислоковувати їх якомога далі від кордону з Україною. Зокрема, як мінімум відносити маршрути патрулювання на 100 км вглиб своєї території. Тоді виникає інша проблема для них. З такої відстані ці літаки нічого не будуть бачити, оскільки їхня апаратура ефективно працює на відстані до 300 км", - додав він.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- 24 лютого українська розвідка підтвердила, що весь екіпаж збитого 23 лютого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 загинув.
- 27 лютого повідомлялось, що британська розвідка вважає, що знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50У демонструє, що Росія нездатна захистити свої повітряні засоби.
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