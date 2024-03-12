Знищити всі літаки А-50, які наводять удари по Україні: експерт з авіації Романенко пояснив, у чому складність

Про це він повідомив в етері Еспресо

"На жаль, знищити всі російські літаки ДРЛВ А-50 ми не зможемо. Оскільки росіяни розміщують їх дуже далеко від наших кордонів. Зокрема, на сході Московської області на аеродромі Іваново-Північний, на якому знаходиться мінімум 7 робочих А-50. Звісно, частина з них знаходяться у такому місцевому обслуговуванні. Втім, 4 з них вони здатні використовувати за призначенням", - розповів Романенко.

Експерт зауважив, що після втрати кількох А-50, росіяни почали обережніше використовувати літаки даного типу

"Однак, слід дивитись на цю ситуацію трішки з іншого боку. Перший літак А-50 був знищений на відстані 120 км, а другий на відстані 220 км. Це означає, що якщо вони не хочуть далі втрачати такі коштовні літаки, то їм потрібно передислоковувати їх якомога далі від кордону з Україною. Зокрема, як мінімум відносити маршрути патрулювання на 100 км вглиб своєї території. Тоді виникає інша проблема для них. З такої відстані ці літаки нічого не будуть бачити, оскільки їхня апаратура ефективно працює на відстані до 300 км", - додав він.