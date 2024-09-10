Зросте ризик, що ракети РФ летітимуть в бік Польщі, - аналітик Адамський про перспективи збиття над Україною російських цілей

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Наскільки мені відомо, наприклад, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, це можна прямо побачити по його заявах, що він залучений до тієї кампанії підтримки, аби Україна отримувала зброю, якою можна стріляти по далеких цілях в Російській Федерації. І він вже казав про те, що Польща може розглянути таку можливість (збиття російських ракет над територією України, - ред.), якщо там буде небезпека для поляків, якщо буде небезпека для ядерних електростанцій", - сказав він.

Водночас Лукаш Адамський зауважив, що у разі, якщо Польща почне збивати російські цілі над територією України, може зрости ризик, що РФ інтенсивніше запускатиме свої ракети у бік країни.

"Є теж представники польської політичної еліти, які більш скептично на це дивляться, бо ви ж розумієте, це непросте рішення. Цей злочин у Львові абсолютно всіх торкнув дуже сильно, і люди співчували. Натомість, якщо Польща почне збивати російські ракети, то суттєво виросте ризик того, що російські ракети чи дрони можуть потім ще в більшій мірі летіти на Польщу. По-друге, невідомо, чи Польща не буде тоді змушена до частинного закриття повітряного простору. У і врешті уламки тих дронів чи ракет, якщо вони упадуть десь на територію Польщі, то вони можуть когось вбити. Це ж не є жодна таємниця. Тому тут є за і проти", - розповів він.

Аналітик вважає, що найкращим рішенням було б надання дозволу на застосування Україною далекобійної зброї по об’єктах на території РФ.

"Мені здається, найкориснішим було б зараз, щоб взагалі Захід. І, звісно, тут Захід мусить бути консультований, Польща - член НАТО, певні рішення формально може прийняти самостійно, але фактично треба узгоджувати із союзниками. Натомість, як на мене, найважливіше, щоб ця зброя, яку Захід передав Україні, щоб цю зброю можна було використовувати і стріляти не тільки по прикордонних районах Російської Федерації, але і по глибоких тилах. Щоб Himars і так далі стріляти далеко - (Польща, - ред.) абсолютно підтримує", - сказав Лукаш Адамський.