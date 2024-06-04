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Закриття неба над Україною: аналітик Адамський пояснив, чому Польща вагається

4 червня, 2024 вiвторок
13:20
Світ Літак. авіація, Польща

Заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського доктор історії Лукаш Адамський наголосив, що Польща прагне, щоб рішення про закриття неба над Україною було спільним у НАТО

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що з погляду польських політиків найважливіше, аби НАТО було об'єднане, щоб Польща не робила нічого такого, що могло б дати якийсь привід для невиконання союзницьких зобов'язань зі сторони інших країн НАТО в разі, якби війна докотилася до Польщі. Тому Польщі абсолютно важливо, щоб саме це було спільним рішенням НАТО, а не самостійним рішенням в Польщі. Ви ж розумієте, якщо польські літаки й польські F-16 почнуть збивати російські, то РФ буде вимушена відповісти, або підвищити якісь ставки. Я не кажу, що це неправильний хід, але це хід, який вимагає широких консультацій з представниками зі сторони інших країн НАТО, зокрема США, бо інакше завжди існує ризик, що скажуть: сама Польща увійшла у війну з Росією", - пояснив Адамський.

За цих обставин, щоб збити ракети, які летять до західного кордону України, Польщі не потрібно виходити зі свого повітряного простору. Водночас аналітик побоюється, що тоді РФ може почати збивати ці літаки, або обстрілювати інфраструктуру на території Польщі. У такому разі мала б спрацювати Стаття №5 Північноатлантичного договору. Тобто, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, аби допомогти.

"Формально так, але НАТО існує з 1949 року й ще ніхто не перевіряв на практиці, як стаття запрацює. Тобто ми всі сподіваємося, що в разі збройної атаки всі союзники прийдуть на допомогу, але Польща має теж досить сумний досвід 1939 року, коли просила Францію надати допомогу, а та її не отримала. Польща на відміну від багатьох інших межує і з Росією, і з Україною, і з Білорусією. Розумієте, польські політики хочуть допомогти й дуже сильно допомагають Україні, але вони завжди повинні врахувати сценарії, що може бути відповідь Росії та чи не є це загрозою перенесення бойових дій на території уже самої Польщі", - розповів заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського.

На запитання, чи не є перенесенням бойових дій на Польщу ті провокації, які РФ вчиняє у Балтійському морі, або блокування РЕБами півночі країни, коли польським літакам небезпечно було заходити у той повітряний простір, Адамський відповів: "Я погоджуюсь, але Польща хоче управляти тим ризиком, тому треба прийняти колективне рішення про збиття російських ракет".

Закриття неба над Україною: що відомо

Раніше речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Польща має системи Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.

Також депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України.

BILD писав, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.

28 травня міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО закликав сусідні країни закрити небо над західними областями України.  

Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
НАТО
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