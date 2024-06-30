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ЗСУ дронами передають жителям Білгородщини послання, аби вони вішали на будинки прапор України і тоді їх не атакуватимуть, - ЗМІ

30 червня, 2024 неділя
17:46
Війна з Росією дрони

У прикордонному з Україною районі Грайворонському на Білгородщині українські дрони почали розкидати листівки із закликом до місцевих жителів вішати на свої будинки прапор України, щоб їх не атакували

Зміст

Про це інформує The Insider.

"У зв'язку з проведенням СВО, з метою створення санітарної зони кожна будівля, в якій можуть перебувати російські військовослужбовці, підлягає негайному знищенню", - йдеться в повідомленні, написаному на листівках, фото яких вперше опублікував  Telegram-канал "Пепел"

Крім того, мешканцям Білгородщини пропонують розміщувати на будинках "напис БНР, що означає "Бійці Не Розміщені"".

Кілька днів тому Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував підтвердження того, що жителі області погоджуються на такі умови. Як доказ Telegram-канал опублікував відеозапис із камери безпілотника, на якому видно приватний будинок, на даху якого розміщений великий синьо-жовтий прапор. За інформацією Telegram-каналу "Пепел", цей будинок розташований у центрі села Безіменне.

Як зазначили в інсайдерському виданні, згодом із редакцією каналу зв'язалася дочка господарів будинку і розповіла, що пошкоджений під час атаки дах просто накрили двома шматками брезенту. 

"Коли пробили дах моїм батькам у будинку, жителі села допомагали накрити дах хоч як, тому що був дощ. І ніхто ні на хвилину не подумав, що два брезенти, які принесли мешканці, виглядатимуть як український прапор", - зазначила жінка. 

  • Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську область та Білгород. Згодом у ній звинуватили ЗСУ.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
безпілотник
Білгород
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