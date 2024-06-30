ЗСУ дронами передають жителям Білгородщини послання, аби вони вішали на будинки прапор України і тоді їх не атакуватимуть, - ЗМІ

Про це інформує The Insider.

"У зв'язку з проведенням СВО, з метою створення санітарної зони кожна будівля, в якій можуть перебувати російські військовослужбовці, підлягає негайному знищенню", - йдеться в повідомленні, написаному на листівках, фото яких вперше опублікував Telegram-канал "Пепел"

Крім того, мешканцям Білгородщини пропонують розміщувати на будинках "напис БНР, що означає "Бійці Не Розміщені"".

Кілька днів тому Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував підтвердження того, що жителі області погоджуються на такі умови. Як доказ Telegram-канал опублікував відеозапис із камери безпілотника, на якому видно приватний будинок, на даху якого розміщений великий синьо-жовтий прапор. За інформацією Telegram-каналу "Пепел", цей будинок розташований у центрі села Безіменне.

Як зазначили в інсайдерському виданні, згодом із редакцією каналу зв'язалася дочка господарів будинку і розповіла, що пошкоджений під час атаки дах просто накрили двома шматками брезенту.

"Коли пробили дах моїм батькам у будинку, жителі села допомагали накрити дах хоч як, тому що був дощ. І ніхто ні на хвилину не подумав, що два брезенти, які принесли мешканці, виглядатимуть як український прапор", - зазначила жінка.