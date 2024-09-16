ЗСУ потрібно вийти з Курської області непереможними і показати слабкість росіян, - військовий експерт Ступак

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Генеральний штаб припускає, що у Курській області військових РФ більше, ніж ЗСУ, і що нам триматися, наприклад, максимум дві доби, то правильним рішенням було б із високопіднятою головою, в спокійному темпі, зняти український прапор над містом Суджа, і на фотокамери вийти з Курської області непереможними. Таким чином ми виб’ємо з-під ніг росіян велику базу для маніпуляції, що вони нас вибили. Насправді ж, ніхто нас не вибивав, ми самі б вийшли, зберегли життя, здоров’я людей, техніку, наші ресурси, і навпаки показали слабкість росіян", - зазначив він.



Ступак зауважив, що зараз у ЗСУ немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області. Навпаки, є просування росіян біля населеного пункту Снагость.

"Давайте одразу відкинемо зрадофільство. Є певна категорія громадян, які хочуть отримувати тільки позитивні новини. Якщо немає позитивних новин, то все, це агенти ФСБ. Мовляв, що ви там розказуєте, ми ж перемагаємо, тримаємо 100 населених пунктів РФ. Це добре, але важливо якою ціною. Ми ж до кінця не розуміємо, скільки наших хлопців та дівчат ми втратили під час цієї операції. Це ж не далося нам легко. У перші 48 годин Україна захопила 350 кв. км у Курській області. Це дійсно було зухвало, і росіяни не знали, що нам протиставити. Зараз такого просування немає, і навпаки у росіян є просування поблизу населеного пункту Снагость. Мапа Deep State визначає, що Україна прямо контролює виключно 800 квадратних км Курської області, і ще близько 300 знаходиться в сірій зоні. Незрозуміло, чи ми, чи росіяни контролюють ці території. І ось тепер питання: скільки людей ще ми готові покласти на те, щоб тримати сотню населених пунктів? Скільки техніки у нас є, скільки боєприпасів? Що є з боку росіян? Треба зважати і на це, знати себе і свого ворога", - резюмував військовий експерт.