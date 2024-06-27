ЗСУ витіснили росіян з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

"Українські захисники справді витіснили російські сили з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Наразі ворожої армії там немає", - наголосив він.

Він розповів, що ворог не може взяти Часів Яр, через що знищує місто важкими вогнеметними системами "Сонцепек".

"Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", - зазначив речник.

Волошин також зауважив, що минулої доби ЗСУ зупинили 4 спроби РФ прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру.

"Не залишають спроб окупанти витіснити наших захисників із позицій у районі Іванівського. Окупаційні війська не залишають спроб також просунутися у напрямку Часового Яру. Українські захисники надійно тримають оборону на даній ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", - додав речник ОСУВ "Хортиця".