ЗСУ витіснили росіян з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"
Збройні Сили України вибили російських окупантів із мікрорайону "Канал", що в Часовому Яру
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.
"Українські захисники справді витіснили російські сили з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області. Наразі ворожої армії там немає", - наголосив він.
Він розповів, що ворог не може взяти Часів Яр, через що знищує місто важкими вогнеметними системами "Сонцепек".
"Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", - зазначив речник.
Волошин також зауважив, що минулої доби ЗСУ зупинили 4 спроби РФ прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру.
"Не залишають спроб окупанти витіснити наших захисників із позицій у районі Іванівського. Окупаційні війська не залишають спроб також просунутися у напрямку Часового Яру. Українські захисники надійно тримають оборону на даній ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", - додав речник ОСУВ "Хортиця".
- 21 червня повідомлялось, що російська армія почала штурмувати Часів Яр Донецької області з Торецького напрямку. Водночас ворог намагається тиснути на селища Шуми й Нью-Йорк з боку Горлівки.
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