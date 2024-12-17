ЗСУ загрожує оточення на Времівському напрямку, - DeepState

Про це DeepState пише у Telegram.

"Найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки зараз на відтинку Макарівка - Благодатне - Сторожове. Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останню, адже вона їм ніяк не дається. Окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися", - пишуть аналітики.

За інформацією джерела, сили російських терористів зосереджені на тому, щоб огорнути Велику Новосілку, перекрити логістику та окупувати селище.

"Декілька днів назад був здійснений накат на Новий Комар. Частково він був успішний, адже ка**пи змогли засісти в селі. Але на сьогодні найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком, а її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати і виставити значно важливіші пріоритети", - йдеться у повідомленні.

Времівський напрямок, 17 грудня 2024 року

Фото: DeepState