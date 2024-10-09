ЗСУ зміцнюють оборонні рубежі на Дніпропетровщині, - Інформаційний спротив
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗСУ готують захист Дніпропетровщини від росіян
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Треба готуватися до будь-яких сценаріїв: завжди є позитивний сценарій і вкрай негативний. Тому краще, щоб уся фортифікація була підготовлена, особливо по основних напрямках, по яких, вірогідно, можуть рухатися російські окупанти. Йдеться про основні логістичні артерії, автомагістралі, залізниці. Потрібно формувати відповідні рубежі та лінії оборони. Власне, над цим зараз ведеться робота на Дніпропетровщині. Правильно, що ці процеси відбуваються. Навіть якщо зараз росіяни не мають виходу на адміністративну межу Дніпропетровщини та Донеччини, і можливо, вони не будуть мати такої можливості, але тим не менш, треба робити все заздалегідь", - сказав Коваленко.
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Напередодні OSINT-аналітики повідомили, що Збройні сили України почали зводити укріплення поблизу Покровська на Донеччині.
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