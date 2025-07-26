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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ЗСУ знищили російського полковника Лебедєва, який йшов штурмом на Великий Бурлук на Харківщині

ЗСУ знищили російського полковника Лебедєва, який йшов штурмом на Великий Бурлук на Харківщині

Анатолій Буряк
26 липня, 2025 субота
21:24
Війна з Росією Окупанти на Херсонщині

У суботу, 26 липня 2025 року, захисники України ліквідували російського командира Лебедєва у званні полковника, що керував штурмовими діями окупантів в напрямку Великого Бурлука на Харківщині

Зміст

Про це заявила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць наразі немає.

Карта бойових дій за 12-19 липня

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

  • Великий Бурлук розташовано на північ від міста Куп'янськ, що перебуває під постійними російськими обстрілами.
  • За словами військового оглядача Василя Пехньо, Куп'янськ - це друга за значенням ціль російських військ після Покровсько-Костянтинівського напрямку. 
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
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