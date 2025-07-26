ЗСУ знищили російського полковника Лебедєва, який йшов штурмом на Великий Бурлук на Харківщині
У суботу, 26 липня 2025 року, захисники України ліквідували російського командира Лебедєва у званні полковника, що керував штурмовими діями окупантів в напрямку Великого Бурлука на Харківщині
Про це заявила пресслужба ОСУВ "Хортиця".
"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць наразі немає.
Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо
- Великий Бурлук розташовано на північ від міста Куп'янськ, що перебуває під постійними російськими обстрілами.
- За словами військового оглядача Василя Пехньо, Куп'янськ - це друга за значенням ціль російських військ після Покровсько-Костянтинівського напрямку.
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