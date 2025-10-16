Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті юридично нічого не вирішить, - генерал Маломуж

Про це в етері Еспресо заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Зараз є загроза того, що процес буде затягнутий. Оскільки, перехід на переговорні групи завжди займає чимало часу. Це передбачає підготовку документів, які потрібно буде підписати під час зустрічей. Втім, варто наголосити, що юридично зустріч Трампа й Путіна ще нічого не вирішить. Обовʼязково має відбутись зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Американці в цих переговорах можуть виступати лише, як посередники та активні консультанти, а також потужним фактором тиску Путіна. Ось це реально. Тому, знову потрібно готуватись до того, що Росія буде затягувати переговорний процес та продовжить обстріли енергетичної системи України", - пояснив Маломуж.

Генерал зауважив, що постачання Україні ракет Tomahawk, очевидно, буде відтерміновуватись. Оскільки, це питання точно обговорювалось під час розмови Трампа й Путіна.

"Також, я вважаю, що зараз Росія почне вимагати від США відмовитись від постачання Україні ракет Tomahawk та відмовитись від будь-якої військової допомоги. Зараз тема ракет Tomahawk точно буде підвішеною. США не будуть передавати нам ці ракети, а будуть і далі використовувати це, як елемент тиску на Путіна",- додав він.