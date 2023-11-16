Війна змінила ринок праці: які професії стали найбільш затребуваними в Україні, - експерт Марченко

Про це він розповів у етері Еспресо.

"До великої війни майже ніхто не думав, що нам потрібні будуть артилеристи, оператори дронів, пілоти, танкісти-водії. Також ніхто не думав про український ВПК, а для того, щоб ми могли самі вирішувати те, де будуть ті кордони на які ми будемо виходити, нам потрібне своє озброєння і як мінімум свої боєприпаси - те чого зараз критично не вистачає на фронті. Тому для розвитку українського ВПК зараз критично необхідні інженери, проєктувальники, конструктори, люди технічних професій, які працювали та можуть працювати з важкою промисловістю", - наголосив Марченко.

Експерт ринку праці наголосив, що крім військових та технічних професій в Україні зараз необхідні кандидати гуманітарних спеціальностей, зокрема психологи.

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"Дуже велика потреба є у психологах, як для військових, так і цивільних людей. Бо війна - дуже великий стрес і психологів катастрофічно не вистачає, особливо враховуючи те, що частина людей виїхала за кордон. Тобто стан ринку праці зараз такий, що вакансій, за даними з сайтів з пошуку роботи, більше ніж було у мирний час. Зараз у роботодавців є великі проблеми із кадрами, із тими людьми, які можуть ці вакансії заміщати, бо людей працездатного віку в Україні стало об’єктивно і значно менше. Ринок праці тут демонструє незбалансованість", - пояснив засновник рекрутингової агенції "Борщ".

Спочатку року заробітні плати в Україні виросли більше ніж на 20%. Він наголосив, що це дуже стрімке зростання для ринку праці. Водночас уряд має працювати над тим аби повернути українських біженців додому.

"Я не бачу зараз якихось речей, які робить уряд для того, щоб повернути, за різними оцінками, від 3 до 5 млн людей, які зараз живуть за межами України. Ці люди нам потрібні. Виїхали в основному молоді й це ті люди, які ще можуть 20-30 років продуктивно працювати та розвивати економіку. І велике питання, чию економіку вони будуть розвивати. Тут у мене особисто до уряду дуже багато питань", - підсумував Марченко.